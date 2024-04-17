خطر على حياتك.. 4 أسباب تمنعك من استخدام الفياجرا

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على الرغم من أنها تستخدم كدواء لعلاج ضعف الانتصاب لدى بعض الرجال، إلا أن استخدام الفياجرا بات يتعدى ذلك السبب، الأمر الذي يحذر منه خبراء الصحة.

وحذر رايفتي بولي، طبيب المسالك البولية في "كليفلاند كلينك"، من تناول أدوية ضعف الانتصاب مثل الفياجرا وسياليس والحبوب التي لا تحمل علامة تجارية بغرض المتعة.

إذ أن بعض الرجال يستخدمون "الحبة الزرقاء" لإطالة أمد العلاقة الزوجية، أو تعزيز ثقتهم بأنفسهم، حتى أن آخرين يستخدمونها خارج غرفة النوم لتحسين قدرتهم على التحمل في صالة الألعاب الرياضية.

لكن الدكتور بول حذر من أن تناول حبوب الضعف الجنسي من أجل المتعة يمكن أن ينطوي على مخاطر كبيرة، مشيرًا إلى الأسباب التي تمنع استخدام علاج ضعف الانتصاب، على النحو التالي:





1. التفاعل بشكل خطير مع أدوية أخرى



2. المعاناة من انتصاب طويل ومؤلم



3 قد لا تتمكن من ممارسة العلاقة بدونها



4. لا تعرف ما قد تحتويه الأدوية



تعرف الفياجرا ومشتقاتها بمثبطات إنزيم فوسفودايستراز النوع 5 PDE5).وفقا للدكتور بولي، يمكن لهذه الأنواع من الأدوية أن يخفض ضغط الدم، لذلك إذا كان الشخص يتناول أدوية أخرى تحدث الأثر نفسه، فقد تصبح مهددة للحياة.وأوصى الطبيب بضرورة التحدث مع الأخصائي الطبي أولا قبل تناول الفياجرا، لأنك لا تعرف أبدا كيف سيتفاعل مع أدويتك.الأدوية الشائعة التي قد لا يعرف الناس خطرها عند دمجها مع الفياجرا، تشمل "بوبرس" - التي تستخدم بشكل متكرر أثناء ممارسة العلاقة - وأدوية آلام الصدر جليسيريل ثلاثي النترات وبعض حبوب ضغط الدم، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن".وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن أكثر من واحد من كل 100 شخص سيعاني من آثار جانبية نتيجة تناول عقار السيلدينافيل، تشمل:الصداعالشعور بالمرضالهبات الساخنةعسر الهضمانسداد الأنفالشعور بالدواروسيكون الشخص أقل عرضة للإصابة بآثار جانبية من الحبوب إذا تناولها لعلاج مشاكل الانتصاب، حيث يتناولها لفترة قصيرة فقط، لكن إذا كان يتناول السيلدينافيل بشكل أكثر انتظامًا، على سبيل المثال لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي.في حالات نادرة، قد يعاني الئشخص من أثر جانبي يتمثل في انتصاب طويل أو مؤلم في بعض الأحيان، يمكن أن يستمر لساعات وقد يؤدي إلى تلف القضيب بشكل دائم.قال الدكتور بول: "لحسن الحظ، يعد ذلك نادرًا جدًا عند استخدام أدوية الضعف الجنسي عن طريق الفم، ولكن إذا حدث لك هذا، فاطلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور".ويجب التوجه إلى الطوارئ إذا استمر الانتصاب لأكثر من ثلاث ساعات.إذا كنت تتناول حبة زرقاء صغيرة بشكل روتيني قبل ممارسة العلاقة، فقد تعاني من القلق من أنك لن تكون قادرًا عند عدم استخدامها.قال الدكتور بول: "إذا كنت تعاني من قلق شديد بشأن الأداء يؤثر على انتصابك، فإنني أوصي بالتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو معالج جنسي".وأضاف: “يمكن للأخصائي الطبي أن يناقش مخاوفك بشأن الجنس؛ مساعدتك في تحديد توقعات شخصية وواقعية؛ وتطوير استراتيجيات لتحسين ثقتك بنفسك دون الاعتماد على الدواء وحده".إذا كنت تشتري حبوب ضعف الانتصاب من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فإنها لا تعد مصدرًا موثوقًا فيه.تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بتوخي الحذر عند شراء عقار سيدنافيل عبر الإنترنت حيث أن العديد من المواقع الإلكترونية تبيع أدوية مزيفة.ويمكن أن يسبب ذلك آثارًا جانبية سيئة أو قد لا تكون مناسبة لك، لذا يوصي بمراجعة الطبيب أولاً، لأنه على دراية بالتاريخ الطبي للشخص ويمكنه إبلاغك بأي مخاطر.