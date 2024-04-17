تسبب الوفاة.. العلماء يكتشفون بكتيريا "مصاصة الدماء"

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عثر باحثون في جامعة واشنطن على بكتيريا قاتلة تسعى وتتغذى على دم الإنسان.

ووجد الفريق أن هذه البكتيريا تنجذب إلى الجزء السائل من الدم، أو المصل، الذي يحتوي على عناصر غذائية يمكن لها استخدامها كغذاء.

ويمكن لمسببات الأمراض العثور بسهولة على مكان وجود المصل ودخول مجرى الدم من خلال جروح صغيرة في الجهاز الهضمي، مما يسبب أحيانًا الوفاة بسبب الإنتان لدى مرضى التهاب الأمعاء.

وحتى أصغر كمية من الدم تكفي لجذب البكتيريا مصاصة الدماء، تمامًا مثل أسماك القرش الشهيرة بقدرتها على اكتشاف قطرة دم واحدة في 10 مليارات قطرة ماء.





بكتيريا قاتلة



تفاصيل التجربة



تطوير أدوية جديدة



منع الإصابة بأمراض خطيرة



وقال المؤلف المشارك أردن بايلينك، الأستاذ في كلية الطب البيطري بجامعة واشنطن، في بيان: "البكتيريا التي تصيب مجرى الدم يمكن أن تكون قاتلة".وأضاف: "لقد تعلمنا أن بعض البكتيريا التي تسبب التهابات مجرى الدم في الغالب تستشعر في الواقع مادة كيميائية في دم الإنسان وتسبح نحوها".وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "إي لايف"، يمكن للبكتيريا المعوية مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا اكتشاف كمية قليلة تصل إلى فيمتوليتر من المصل - وهي كمية صغيرة تساوي 0.0000000000001 ملليلتر.وبمجرد العثور على القطع الذي يسرب الدم إلى الأمعاء، تتزاحم حوله وتدخله، فيما يشبه إلى حد كبير طريقة أسماك القرش في البحث عن فريسة باستخدام دمائها، لكن البكتيريا ليس لها أنوف، لذا فهي تعتمد على حواس أخرى.واستخدم فريق البحث نظامًا مجهريًا عالي الطاقة لمحاكاة النزيف المعوي عن طريق حقن كميات مجهرية من مصل الدم البشري ومراقبة انتقال البكتيريا نحو المصدر.وراقب الباحثون، الميكروبات وهي تبحث عن المصل، ووجدوا أن الأمر استغرق أقل من دقيقة واحدة، وهي استراتيجية تسمى "الانجذاب الكيميائي"، حيث تتحرك البكتيريا نحو تركيزات أعلى من مواد معينة.وتوصلوا أيضًا إلى أن السالمونيلا لديها مستقبل بروتين خاص يسمى Tsr يمكّن البكتيريا من الإحساس والسباحة نحو المصل، وذلم من خلال استخدام نموذج مجهري عالي الدقة لمشاهدة ذرات البروتين المتفاعلة مع السيرين.ويعتقد الباحثون أن مادة السيرين هي إحدى المواد الكيميائية الموجودة في الدم والتي تستشعرها البكتيريا وتستهلكها.وقال الباحثون، إن هذا الفهم الجديد لكيفية وصول البكتيريا إلى مجرى الدم يمهد الطريق أمام أدوية جديدة تمنع الإنتان قبل حدوثه، بدلاً من علاجه بمجرد مرض شخص ما.ومن خلال تعلم كيف تكون هذه البكتيريا قادرة على اكتشاف مصادر الدم، يمكننا في المستقبل تطوير أدوية جديدة تمنع هذه القدرة. وقال دكتوراه إن هذه الأدوية يمكن أن تحسن حياة وصحة الأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء والذين يتعرضون لخطر كبير للإصابة بالتهابات مجرى الدم. الطالبة سيينا جلين، مؤلفة مشاركة في الدراسة.وعادة، يتم حل الالتهابات المعوية عن طريق الجهاز المناعي دون مشاكل خطيرة - ربما لمسة من الإسهال.لكن مرضى التهاب الأمعاء، بما فيه مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالنزيف داخل الأمعاء، وهو ما يمكن أن يسمح للبكتيريا بالدخول إلى مجرى الدم، مما يسبب عدوى بكتيرية أكثر خطورة.وهذا يعرضهم بشكل خاص لخطر الإصابة بحالة تسمى الإنتان، وهو في الأساس تفاعل متسلسل لجهاز المناعة الذي يهاجم الجسم استجابةً للعدوى.ويمكن للفهم الدقيق لسبب مهارة بكتيريا الأمعاء في دخول مجرى الدم من خلال التمزقات الصغيرة أو الجروح في الأمعاء أن يساعد العلماء على منع الإصابة بأمراض خطيرة لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات المزمنة.وفي الظروف العادية، توجد مجموعات من البكتيريا في الأمعاء والتي غالبًا ما تعتبر ضارة - مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا.ويتم الاحتفاظ بها تحت المراقبة من قبل البكتيريا الأخرى وأجهزتنا المناعية عندما نكون بصحة جيدة، ولكن إذا دخلت إلى مجرى الدم، فإنها يمكن أن تؤدي إلى الإنتان.