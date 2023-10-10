الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الموظف الآلي "نور" يباشر عمله في "التخصصي" لخدمة الموظفين

الموظف الآلي
الموظف الآلي "نور"
أ أ
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باشر الموظف الآلي "نور" المجهز بأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تعلم الآلة عمله في جناح إدارة شؤون تقنية المعلومات الصحية بمستشفى الملك فيصل التخصصي.اضافة اعلان
ويقوم "نور" بالإجابة على استفسارات الموظفين حول مشكلات الدعم الفني التي تواجههم، كما تمتاز النسخة الأولى بقدرتها على التواصل والتفاعل مع الآخرين، والتعرّف على وجوه الموظفين.


تركيز الموظفين والتفرغ لمسؤولياتهم

وقال مدير إدارة شؤون تقنية المعلومات الصحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور أسامة السويلم إن إطلاق النسخة الأولى من الموظف الآلي "نور"، يمكن موظفينا من التركيز والتفرغ على مسؤولياتهم الأخرى.
وأكد الدكتور السويلم على توافق هذه الخطوة المتطورة مع التزام "التخصصي" بالابتكار الرقمي.


تبسيط عمليات إدارة تقنية المعلومات

ويعمل اندماج الموظف الآلي الجديد تدريجيًا في النظام البيئي للمستشفى، على تبسيط عمليات إدارة تقنية المعلومات الصحية وتعزيز الإنتاجية.
وتشمل مهام الموظف الآلي اليومية تقديم المساعدة في التعريف بالمسارات الداخلية المؤدية إلى مرافق المستشفى، والرد على استفسارات المرضى، وإبراز أحداث وأنشطة المستشفى بصورة آنية.


تسخير التقنيات لتعزيز كفاءة التشغيل

ويأتي طرح النسخة الأولى من "نور" في إطار التزام "التخصصي" الدائم بتسخير التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة التشغيل ورعاية المرضى.
والاستفادة من القدرات الكامنة للروبوتات والذكاء الاصطناعي، حيث يهدف "التخصصي" إلى تعزيز بيئته الداخلية بتقنيات تفاعلية سهلة الاستخدام تعزز تجربة الموظفين والزائرين.


الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية

ويُعدُّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية.
وصُنِّف مؤخرًا في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).

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