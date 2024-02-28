"الملك فيصل التخصصي" ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى عالميا

أ أ

أعلنت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، قائمة أفضل 250 مستشفى على مستوى العالم لعام 2024، وشملت مستشفى سعوديا واحدًا وهو مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.



قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات عالمياً:

إنجازات مستشفى الملك فيصل التخصصي:

ويأتي ذلك في خطوة تُعد اعترافًا بتميز القطاع الصحي السعودي، وإشادة عالمية بجودة الرعاية الصحية التي يقدمها التخصصي.وتصدر قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات عالمياً التي بدأت منذ العام 2019، وتعلن بشكل سنوي بالشراكة مع شركة البيانات والأبحاث ستاتيا (Statista)، وتشتهر بكونها مؤشراً مرموقاً للتميز في الرعاية الصحية، حيث تستخدم مرجعًا للمرضى الذين يبحثون عن أفضل الخيارات العلاجية المتاحة عالميًا، إذ تعتمد نتائجه على استطلاع أكثر من 85 ألفًا من العاملين في المجال الطبي في العالم وبيانات عامة من استطلاعات رأي المرضى.ونجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث خلال العام الماضي في عدد من الإنجازات كان أبرزها: إجراء أول عملية استئصال وزراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم لمريض سعودي، وزراعة قلب لأصغر طفلة على مستوى الشرق الأوسط لم تتجاوز شهرها الثامن.وتعد نتيجة التصنيف شاهدًا على الكفاءة العالية والتميز الذي يتمتع به الكادر الطبي والبحثي في "التخصصي"، وثمرة لبرامج التحول ورؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، التي تهدف تعزيز مكانة المملكة رائدةً في قطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي.