ثروة بمليارات الدولارات.. التخلص من 62 مليون طن نفايات إلكترونية

أ أ

من هواتف "آيفون القديمة" إلى السجائر الإلكترونية التي تم التخلص منها، حذر تقرير أصدره المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية التابع للأمم المتحدة من تزايد إنتاج النفايات الإلكترونية في العالم بمعدل أسرع بخمس مرات من إعادة تدويرها.





حجم النفايات الإلكترونية في عام 2022



تزايد النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم



إهدار 91 مليار دولار في معادن ثمينة



النفايات الإلكترونية المكونة من أجهزة صغيرة



ووفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، فإن حجم النفايات الإلكترونية المتولد في عام 2022 والبالغ 62 مليون طن يكفي لملء 1.55 مليون شاحنة بوزن 40 طنًا وهو ما يكفي تقريبًا من الشاحنات لتشكيل خط من المصد إلى المصد، يحيط بخط الاستواء.وأوضح أنه يتم إعادة تدوير أقل من ربع تلك النفايات - على الرغم من احتوائها على مليارات الدولارات من الذهب والمعادن النادرة.إذ تم توثيق أقل من ربع كتلة النفايات الإلكترونية لهذا العام (22.3%)، حيث تم جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح في عام 2022 مما ترك ما قيمته 62 مليار دولار من الموارد الطبيعية القابلة للاسترداد في عداد الفقدان إضافة إلى زيادة مخاطر التلوث على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.وأشار إلى أن توليد النفايات الالكترونية يتزايد في جميع أنحاء العالم سنويًا بمقدار 2.6 مليون طن ، وهو في طريقه للوصول إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030 أي بزيادة قدرها 33% عن رقم عام 2022.وأوضح أن النفايات الإلكترونية تمثل أي منتج يتم التخلص منه يكون مزودًا بقابس أو بطارية خطرًا على الصحة والبيئة حيث تحتوي على إضافات سامة أو مواد خطرة مثل الزئبق والتي يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ البشري.وتوقع انخفاضًا في معدل الجمع وإعادة التدوير الموثق من 22.3% في عام 2022 إلى 20% بحلول عام 2030 بسبب الاختلاف المتزايد في جهود إعادة التدوير مقارنة بالنمو المذهل في توليد النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.وحذر التقرير من أنه إذا تمكنت البلدان من رفع معدلات جمع النفايات الالكترونية وإعادة تدويرها إلى 60% بحلول عام 2030 فإن الفوائد، بما في ذلك تقليل المخاطر على صحة الإنسان، ستتجاوز التكاليف بأكثر من 38 مليار دولار.وبين أن العالم لايزال يعتمد بشكل مذهل على عدد قليل من البلدان للحصول على العناصر الأرضية النادرة على الرغم من خصائصها الفريدة الحاسمة للتكنولوجيات المستقبلية بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي.وأظهر المرصد العالمي للمخلفات الإلكترونية، أن العالم يهدر حاليًا 91 مليار دولار في معادن ثمينة بسبب عدم كفاية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.ودعا إلى اغتنام الفوائد الاقتصادية والبيئية للإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية وإلا فإن الطموحات الرقمية للأجيال القادمة ستواجه مخاطر كبيرة.وأشار التقرير إلى أن حجم النفايات الإلكترونية المتولدة في عام 2022 (62 مليون طن) يعادل وزن 107 آلاف طائرة من أكبر طائرات الركاب في العالم (853 مقعدًا) وأثقلها (575 طنًا) وهو ما يكفي لتشكيل طابور متواصل من نيويورك إلى أثينا ومن نيروبي إلى هانوي أو من هونج كونج إلى أنكوراج.وأوضح أن حجم قيمة المعادن المضمنة في النفايات الإلكترونية في عام 2022 يبلغ حوالى 91 مليار دولار، بما فيها 19 مليار دولار من النحاس، و15 مليار دولار من الذهب، و16 مليار دولار من الحديد.وأحصى التقرير، أن حوالى 33 % (20.4 مليون طن) هي نسبة النفايات الإلكترونية المكونة من أجهزة صغيرة (مثل الألعاب وأفران الميكروويف والمكانس الكهربائية والسجائر الالكترونية) والتي يتم إعادة تدوير 12% منها.بينما يبلغ حجم النفايات الالكترونية في فئة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة (مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة تحديد المواقع وأجهزة التوجيه)حوالى 4.6 مليون طن مع معدل جمع وإعادة تدوير موثق بنسبة 22% فقط .