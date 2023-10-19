الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

نجاح سياسات وفرة السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة

وفرة السلع الاستهلاكية
وفرة السلع الاستهلاكية
أ أ
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أشاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالجهود المبذولة والسياسات المتبناة التي تمكنت من ضمان وفرة السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في القطاع الخاص.اضافة اعلان
وكان المجلس قد استعرض عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.


مؤشرات الاقتصاد الوطني

وتضمن العرض تحليلاً لأبرز ما حققته مؤشرات الاقتصاد الوطني، وتفصيلاً لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، وما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات.


تطورات الائتمان المحلي

وناقش آخر تطورات الائتمان المحلي بالمملكة، التي تعكس قوة الطلب على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والقطاع العقاري رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وتناول ما حققه مؤشر مديري المشتريات من ارتفع خلال سبتمبر بدعم من الإنتاج والطلبات الجديدة وانتعاش المبيعات.


تقارير المؤسسات المالية الدولية

وناقش ما ورد في تقارير المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بالنمو والازدهار المتواصل للمملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية، وبالمركز الاقتصادي المتين للمملكة.
وتابع المجلس التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس للربع الثالث من عام 2023.


ارتفاع نسبة الإنجاز

وتضمن إحصائيات دقيقة لمستويات إنجاز الجهات الممثلة للمجلس لمهامها والتكليفات المسندة إليها، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الإنجاز عن المجلس واللجان التابعة له خلال الربع الثالث.

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