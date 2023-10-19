نجاح سياسات وفرة السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة

أ أ

أشاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالجهود المبذولة والسياسات المتبناة التي تمكنت من ضمان وفرة السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في القطاع الخاص. اضافة اعلان

وكان المجلس قد استعرض عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.





مؤشرات الاقتصاد الوطني





تطورات الائتمان المحلي





تقارير المؤسسات المالية الدولية





ارتفاع نسبة الإنجاز



وتضمن العرض تحليلاً لأبرز ما حققته مؤشرات الاقتصاد الوطني، وتفصيلاً لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، وما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات.وناقش آخر تطورات الائتمان المحلي بالمملكة، التي تعكس قوة الطلب على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والقطاع العقاري رغم ارتفاع أسعار الفائدة.وتناول ما حققه مؤشر مديري المشتريات من ارتفع خلال سبتمبر بدعم من الإنتاج والطلبات الجديدة وانتعاش المبيعات.وناقش ما ورد في تقارير المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بالنمو والازدهار المتواصل للمملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية، وبالمركز الاقتصادي المتين للمملكة.وتابع المجلس التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس للربع الثالث من عام 2023.وتضمن إحصائيات دقيقة لمستويات إنجاز الجهات الممثلة للمجلس لمهامها والتكليفات المسندة إليها، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الإنجاز عن المجلس واللجان التابعة له خلال الربع الثالث.