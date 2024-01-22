توطين الوظائف.. شرط رئيس للموافقة على الاستثمار في مشروع تخصيص الطاقة

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اشترطت لائحة تخصيص الطاقة في المملكة، على طالب التخصيص تقديم خطة تفصيلية للتوطين كشرط رئيس يلتزم فيه بنسب توطين الإنفاق والقوى العاملة. اضافة اعلان





لائحة الطاقة تشترط خطة للتوطين كشرط للتخصيص



كيفية تقديم طلب تخصيص الطاقة



المعلومات الضرورية في طلب تخصيص الطاقة



تعديل كميات الطاقة المحددة أو إلغاؤها



جاء ذلك في اللائحة الجديدة لوزارة الطاقة التي تهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها وتحقيق الاستخدامات المثلى، والإسهام في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه.وتسعى إلى رفع مستويات كفاءة الاستخدام، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الإستراتيجيات المعتمدة وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.وألزمت مسودة اللائحة طالب التخصيص بتقديم الطلب عبر القنوات المعلنة في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الطاقة، وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة.وطالبت بأن يكون الطلب مقدمًا من طالب التخصيص أو ممن له صفة معتبرة نظامًا، وأن يكون الطلب مشتملاً على بيانات الطالب.واشترطت أن يكون الطلب متضمنًا معلومات حول طلب التخصيص، والنشاط الخاص به من خلال اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقة، والموقع الجغرافي له، ونوع الطاقة المطلوبة وكميتها، والمدة المطلوبة للتخصيص.وأضافت، ودراسة الجدوى للنشاط والملاءة المالية وخطة تمويل النشاط، والنموذج المالي للنشاط، وتفصيل مراحل تنفيذ النشاط، يوضح تاريخ بدء النشاط، وتاريخ الانتهاء المتوقع إن وجد.وقالت الوزارة إنها تستطيع تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصَّص له بذلك في حالات القوة القاهرة والظروف الاستثنائية التي أدت إلى نقص الطاقة المتاحة.