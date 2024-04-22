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توضيح من "كفالة" حول منتج ضمان تمويل منشآت القطاع الاستشاري

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برنالمج كفالة
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أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، توضيحًا حول منتج ضمان تمويل منشآت القطاع الاستشاري.

 منتج ضمان تمويل منشآت القطاع الاستشارياضافة اعلان

وأضاف برنامج كفالة  أن منتج الاستشاري يقدم ضمان التمويل للمنشآت العاملة في قطاع الاستشارات المحلية

الفئات المستهدفة

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة، هي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع الاستشارات المختلفة حسب تصنيف الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية أو حسب "آيزك".

الحد الأقصى لقيمة الكفالة

1 - بحد أقصى 2.5 مليون ريال للمنشآت المتناهية.
2 - بحد أقصى 5 مليون  ريال للمنشآت الصغيرة.
3 - بحد أقصى 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة.

الحد الأقصى لنسبة التغطية

ويُقدّم البرنامج ضمان تمويلي يصل إلى (90%) من قيمة التمويل.

خطوات الاستفادة

وتتقدم المنشأة بطلب التمويل لجهات التمويل المتعاونة مع البرنامج بشكل مباشر أو التقدم عبر بوابة التمويل التي تشرف عليه بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جهات التمويل تدرس طلب المنشأة للتمويل وفي حال حاجة جهة التمويل إلى ضمانات لتغطية المخاطر يحول إلى البرنامج لدراسة طلب الكفالة.
يذكر أن برنامج كفالة، يقوم بدارسة الطلب وفي حال موافقة البرنامج يتم إصدار كفالة لصالح جهة التمويل.

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