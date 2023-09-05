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بشرى لأصحاب المزارع الريفية.. احصل على هذا التمويل فورًا

صندوق-التنمية-الزراعية
صندوق التنمية الزراعية
أ أ
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أطلق صندوق التنمية الزراعية منتجًا تمويليًا جديدًا لتمويل "المزارع الريفية"، وذلك بهدف تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها وضمان استدامتها، بهدف:
- رفع معدل السياحة البيئية والريفية.
- المحافظة على البيئة النباتية والحيوانية.
- الاستفادة من فرص الميز النسبية في المناطق الريفية.

العمل على مساعدة المزارعين

وأكد الصندوق أنه يسعى من خلال تقديم التمويل إلى دعم السياحة الزراعية والريفية، والعمل على مساعدة المزارعين في عملية تحسين الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز تجربة الزائر بشكل عام.

الصندوق يحدد طريقة التمويل

 وحدد الصندوق طريقة التمويل من خلال تمويل الحيازات الزراعية القائمة والمنتجة في القطاع الزراعي بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية.

شروط الحصول على تمويل المزارع الريفية

وأشار إلى ضرورة وجود سند ملكية أو سجل زراعي مطور، والحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا النشاط، وتقديم دراسة فنية مبسطة توضح المجالات المطلوب تمويلها، وتكون المزرعة منتجة ومساحتها مناسبة للزراعة والسياحة الزراعية.

طريقة التقديم

 وبيّن الصندوق أن الحصول على التمويل يكون من خلال التقديم عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للهواتف أو منصة الخدمات الإلكترونية.

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