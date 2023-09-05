بشرى لأصحاب المزارع الريفية.. احصل على هذا التمويل فورًا

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أطلق صندوق التنمية الزراعية منتجًا تمويليًا جديدًا لتمويل "المزارع الريفية"، وذلك بهدف تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها وضمان استدامتها، بهدف:

- رفع معدل السياحة البيئية والريفية.

- المحافظة على البيئة النباتية والحيوانية.

- الاستفادة من فرص الميز النسبية في المناطق الريفية.





العمل على مساعدة المزارعين



الصندوق يحدد طريقة التمويل



شروط الحصول على تمويل المزارع الريفية



طريقة التقديم



وأكد الصندوق أنه يسعى من خلال تقديم التمويل إلى دعم السياحة الزراعية والريفية، والعمل على مساعدة المزارعين في عملية تحسين الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز تجربة الزائر بشكل عام.وحدد الصندوق طريقة التمويل من خلال تمويل الحيازات الزراعية القائمة والمنتجة في القطاع الزراعي بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية.وأشار إلى ضرورة وجود سند ملكية أو سجل زراعي مطور، والحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا النشاط، وتقديم دراسة فنية مبسطة توضح المجالات المطلوب تمويلها، وتكون المزرعة منتجة ومساحتها مناسبة للزراعة والسياحة الزراعية.وبيّن الصندوق أن الحصول على التمويل يكون من خلال التقديم عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للهواتف أو منصة الخدمات الإلكترونية.