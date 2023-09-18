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"التخصصات الصحية" تبدأ التقديم على 3 برامج منتهية بالتوظيف

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
الهيئة التخصصات الصحية
أ أ
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أعلنت الهيئة التخصصات الصحية، بدء التقديم على ثلاثة برامج تدريبية منتهية بالتوظيف، وهي:
1 - برنامج مساعد طبيب أسنان.اضافة اعلان
2 - برنامج فني رعاية المرضى.
3 - برنامج فني التعقيم، وذلك من خلال الأكاديمية الصحية.
 وأوضحت الهيئة، أنها أتاحت التقديم اعتباراً من يوم أمس من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، ويستمر لمدة 13 يومًا.

* متطلبات القبول

ودعت الراغبين في التقديم إلى التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي على النحو التالي:
- أن لا يكون على رأس العمل.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- من حملة شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية
"أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية".
 وحاصل على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 60 لبرنامج مساعد طبيب أسنان، ودرجة STEP 52 لبرنامج فني رعاية المرضى، ودرجة STEP 67 لبرنامج فني التعقيم.

موعد التقديم

 وبيّنت الهيئة، أن بداية التدريب المتوقعة في البرامج ستكون في تاريخ 30 نوفمبر 2023م، وتمتد لمدة 12 شهراً، تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، التي تأهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز كافة الاختبارات ومتطلبات البرامج.

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