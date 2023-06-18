الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بمرصد تمير.. الرائي البرغش يستقبل عددا من مسلمي بريطانيا وصلوا لحضور ترائي هلال ذي الحجة
قبل ترائي هلال ذي الحجة.. ماذا تعرف عن مرصد تمير أشهر مراصد المملكة
على مدار الساعة.. إتاحة متابعة حالة الطقس عبر خاصية البث المباشر في الحج
لا أستطيع إرفاق “عقد الإيجار” في حساب المواطن.. ماذا أفعل؟
صندوق الاستثمارات يعلن عن إنشاء شركة لايفيرا.. استثمار نوعي في الرعاية الصحية
بالتعاون مع جمعية “إماطة الأذى”.. مشاة الرياض يشاركون في مبادرة مشي وإماطة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. حريق هائل على طريق الملك فهد بالرياض

شاهد.. حريق هائل على طريق الملك فهد بالرياض

شاهد.. حريق هائل على طريق الملك فهد بالرياض
٠٥:٤٨:٣٨ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشوب حريق هائل على طريق الملك فهد بالرياض .

حريق في مستشفى:

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، تصاعد الدخان بكثافة من أحد المباني، مما تسبب في تكوين سحابة سوداء في السماء.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أفاد البعض أن قوات الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق.

على الجانب الأخر، أكدت المديرية العامة للدفاع المدني منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

منظومة الإجراءات الوقائية

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر “تويتر”: “أن القرار يأتي في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر وخلال فترة وجود الحجاج بها حتى مغادرتهم.

وأشار “الدفاع المدني” أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث ستتم مصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

جولات ميدانية وتفتيشية

وبين أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقار الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.

اقرا أيضا:

“الحج والعمرة”: 4 نصائح غذائية هامة يجب على الحجاج اتباعها

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني الرياض حريق هائل طريق الملك فهد

مواد ذات صلة

المزيد
«الجوازات»: 20 وزارة وهيئة تشارك في «وطن بلا مخالف».. ولا استثناء لأي جنسية (فيديو)

«الجوازات»: 20 وزارة وهيئة تشارك في «وطن بلا مخالف».. ولا استثناء لأي جنسية (فيديو)

١١:٥٦ م، الخميس، ٢٣ مارس ٢٠١٧
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. 13 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والمغرب بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. 13 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والمغرب بمكة المكرمة

٠١:٥٣ ص، الثلاثاء، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
زرعوها بأنفسهم.. مقتل 18 حوثياً في انفجار حقل ألغام باليمن

زرعوها بأنفسهم.. مقتل 18 حوثياً في انفجار حقل ألغام باليمن

١٢:١٢ م، الأحد، ٢١ مايو ٢٠١٧
بالفيديو.. لحظة مداهمة شرطة الرياض للدرباوية والمفحطين والقبض عليهم

بالفيديو.. لحظة مداهمة شرطة الرياض للدرباوية والمفحطين والقبض عليهم

١١:٢٨ م، الخميس، ١٦ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *