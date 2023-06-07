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زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز منطقة واقعة جنوبي جاوة بإندونيسيا
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زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز منطقة واقعة جنوبي جاوة بإندونيسيا

زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز منطقة واقعة جنوبي جاوة بإندونيسيا

زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز منطقة واقعة جنوبي جاوة بإندونيسيا
٠٩:٣٧:٣٠ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز منطقة واقعة جنوبي جزيرة جاوة في إندونيسيا يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).

على عمق 40 كيلومترا:

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا. وكان المركز ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال 6.2 درجة

ومؤخرًا، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر قبالة مدينة بيتونج شمالي إندونيسيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا وقع على عمق 28.6 كيلو متر شرقي مدينة بيتونج بإندونيسيا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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زلزال يضرب غرب إندونيسيا

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، إقليم سومطرة غربي إندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الزلزال كان على بعد 177 كيلومترًا شمال غربي جزر منتاواي.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 84 كيلومترًا تحت سطح البحر، ولم ترد على الفور أي تقارير عن أي أضرار مادية أو بشرية.

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تحذيرات من حدوث أمواج تسونامي

وحذّرت الوكالة السكان من إمكانية حصول أمواج مد عاتية “تسونامي” محتملة، ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد اندفع السكان إلى المرتفعات، إثر صدور تحذير باحتمال وقوع حالة موجات مد عاتية “تسونامي”، قبل أن يرفع الإنذار لاحقًا.

ونقلت عن شهود عيان، أن الهزة كانت قوية إلى درجة عانى فيها السكان من صعوبة في الوقوف والخروج.

وأصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرًا باحتمال حصول تسونامي وأبقته مدة ساعتين تقريبًا بعدما أعلنت في البداية أن قوة الزلزال أكبر.

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إندونيسيا اخبار اندونيسيا زلزال هزة ارضية

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