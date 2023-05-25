مجددا.. زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب ملاطية التركية

تواصل- فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ولاية ملاطية جنوبي تركيا.

زلزال يضرب ملاطية:

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، أن مركز الزلزال في قضاء بوتورغة، ووقع على عمق 6.96 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تشر أنباء على الفور عن سقوط ضحايا، أو خسائر مادية.

هزة أرضية:

وفي مارس الماضي تعرضت ولاية ملاطية التركية، لهزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر.

ونقل موقع”تركيا الآن” حينها عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها في بيان إن الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات.

وقبلها بأيام وقع زلزال أيضا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في منطقة “يشيل يورت” بولاية ملاطية وسط تركيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، حينها، أن هزة أرضية بقوة 4.4 درجات وقعت في ولاية ملاطية، عند الساعة 22: 43 (تغ +3).

وأوضح أن مركز الزلزال بمنطقة يشيل يورت، وعلى عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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