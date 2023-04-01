مواقيت الصلاة يوم 11 رمضان.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 11 رمضان 1444 هجرية، الموافق 2 إبريل 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:09 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:57، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:52 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 11 رمضان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأحد
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:56
المدينة – 4:54
الرياض – 4:25
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:25
المدينة – 12:26
الرياض – 11:57
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:50
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:36
المدينة – 6:38
الرياض – 6:10
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:36
المدينة – 8:38
الرياض – 8:10
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