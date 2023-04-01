مواقيت الصلاة يوم 11 رمضان.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 11 رمضان 1444 هجرية، الموافق 2 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:09 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:57، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:52 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 11 رمضان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأحد

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:56

المدينة – 4:54

الرياض – 4:25

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:26

الرياض – 11:57

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:50

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:36

المدينة – 6:38

الرياض – 6:10

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:36

المدينة – 8:38

الرياض – 8:10

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