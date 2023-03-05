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شرطة الرياض تقبض على معنّف بناته

شرطة الرياض تقبض على معنّف بناته

شرطة الرياض تقبض على معنّف بناته
٠٥:٤١:٣٣ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت شرطة منطقة الرياض حالة تعنيف أب لبناته بعد نشرهن محتوى مرئيًا تضمن طلبهن المساعدة إثر تعرضهن لسوء معاملة بضربهن واحتجازهن.

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تقديم الحماية للبنات

وأفادت الشرطة أنه تم الوقوف على الحالة واستكمال الجهات الأمنية تقديم الحماية لهن بالتنسيق مع مكتب الحماية الأسرية.

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وفقًا لـ”عكاظ”.

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الإطاحة بمعنف الفتاة في حفر الباطن

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة محافظة حفر الباطن، أنه تم القبضُ على معنف الفتاة وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للتعنيف من أحد أقاربها، فقد باشرت شرطة محافظة حفر الباطن البلاغ بتاريخ 19/ 1/ 1444 هـ.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية والقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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