الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل بيانات التضخم الأمريكية
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ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل بيانات التضخم الأمريكية

ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل بيانات التضخم الأمريكية

ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل بيانات التضخم الأمريكية
٠٤:٠٦:٥٦ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم، قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي من المقرر صدورها غدا بينما تراجعت أسهم الشركات العقارية بفعل نتائج فصلية مخيبة للآمال من شركة كاستيلوم السويدية.

وسجل المؤشر ستوكس  600 للأسهم الأوروبية ارتفاعا بمقدار 0.2 في المائة بعدما سجل أول تراجع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع الجمعة، بحسب “رويترز”.

هبوط مؤشر ستوكهولم

وهبط سهم كاستيلوم المدرجة في ستوكهولم 5.8 في المائة بعدما كشفت الشركة خططا لإصدار حقوق لزيادة رأسمالها ولم يقترح مجلس إدارتها توزيع أرباح نقدية. وانخفض مؤشر القطاع العقاري واحدا في المائة.

وتتركز الأنظار الآن على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر غدا حيث تأمل الأسواق في أن ترى مزيدا من الانحسار في أسعار المستهلكين.

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الكلمات الدلالية:
أسهم أمريكا الأسهم الأسهم الأوروبية التضخم

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