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توقعات الأرصاد: معدلات هطول الأمطار أعلى على هذه المناطق.. الشهر المقبل
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توقعات الأرصاد: معدلات هطول الأمطار أعلى على هذه المناطق.. الشهر المقبل

توقعات الأرصاد: معدلات هطول الأمطار أعلى على هذه المناطق.. الشهر المقبل

توقعات الأرصاد: معدلات هطول الأمطار أعلى على هذه المناطق.. الشهر المقبل
١٢:٣٣:٢١ ص، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال محلل طقس في المركز الوطني للأرصاد، إن معدلات هطول الأمطار ستكون أعلى، الشهر المقبل، على عدة مناطق بالمملكة.

تشمل الرياض والمنطقة الشرقية 

وأوضح عقيل العقيل، محلل الطقس، أن إدارة  توقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد، أصدرت تقريرا توقع أن معدلات الأمطار الموافق   فبراير المقبل (10 رجب- الثامن من شعبان 1444هـ-) ستكون أعلى على مناطق شرق ووسط المملكة، وتشمل المنطقة الشرقية والرياض، وتمتد حتى القصيم.

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أمطار على الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها جديدا لأهالي منطقة الرياض، بشأن التقلبات الجوية، خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على كل من “الأفلاج، السليل، وادي الدواسر”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على محافظات، الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، حتى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس بمشيئة الله.

وقبل ساعات، أشارت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ورود تنبيهات من الأرصاد، باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

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