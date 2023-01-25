290 ألف مواطن التحقوا بالقطاع الخاص في المدينة

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ارتفع عدد الموظفين الملتحقين بالقطاع الخاص حتى الربع الثاني من عام 2022 في منطقة المدينة المنورة إلى أكثر من 290 ألف موظف وموظفة.

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ارتفاع في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأعلن تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة “منشآت”، أن منطقة المدينة سجلت ارتفاعاً في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت نسبته 48% مقارنة بعام 2020، توزعت في أنشطة قطاعات تجارة التجزئة، تشييد المباني، خدمات الأطعمة والمشروبات، قطاع الضيافة والخدمات الفندقية، وكالات السفر.

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زيادة النشاط الاقتصادي في المدينة

وشهد القطاع الاقتصادي في المنطقة نموًا كبيرًا منذ عام 2020، وفقًا لعضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، الدكتور بدر البدراني، الذي أرجع ذلك إلى:

الاهتمام من كافة القطاعات المعنية بهذا الأمر، متمثلة في الإمارة والأمانة، والغرفة التجارية، ورجال الأعمال.

الملتقى الاقتصادي (بيبان) الذي احتضنته المدينة في عام 2019، وأسفر عن إظهار العديد من البرامج المعنية برفع النشاط الاقتصادي في المنطقة.

افتتاح مركز دعم المنشآت في المدينة عام 2020.

زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية في عام 2021.

زيارة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2021.

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48 % ارتفاعًا في النشاط الاقتصادي

وكان نتاج ذلك زيادة النشاط الاقتصادي في المدينة بمعدل نحو 5.3% في كل ربع بدءاً من الربع الأول في عام 2020، مما نتج عنه أن يصل مجموع هذه الزيادة في الربع الأول من عام 2022 إلى نحو 48%. ونوه البدراني عن وجود العديد من الدورات التدريبية وبرامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدينة التي من شأنها المضي في زيادة النسبة خلال السنوات القادمة.

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