المدفوعات السعودية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت شركة المدفوعات السعودية، بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني، كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركة وإيمانًا منها بأهمية دعم وتطوير الكوادر الشبابية وتمكينهم من التدريب على رأس العمل، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات :

تكنولوجيا المعلومات

الأعمال التجارية

علوم الكمبيوتر

المالية

الهندسة

وغيرها …

عن التدريب:

يعد برنامج التدريب التعاوني (COOP) جزءًا مهمًا من مبادرات الموارد البشرية؛ كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية تم تطويره داخليًا لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لتنمية معارفهم ومهاراتهم في المجالات المشار إليها، والتعرف على سوق العمل من خلال نشاط التدريب، يهدف البرنامج أيضًا إلى مساعدة المشاركين على اكتساب الخبرة العملية وتلبية متطلبات التخرج في جامعاتهم، كما يتم تقييم المشاركين في نهاية البرنامج لتحديد الدرجات الإجمالية لساعات التدريب المطلوبة من قبل الجامعات.

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شروط التقديم:

سعودي الجنسية.

مسجل حاليًا كطالب جامعي (لم يتخرج بعد) ؛

الحد الأدنى لمعدل التراكمي 3.5 / 5 أو 2.8 / 4 ؛

خطاب طلب COOP صادر عن الجامعة ؛

نسخة من أحدث سيرة ذاتية.

الأهداف العامة لبرنامج التدريب التعاوني:

– تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية.

– تمكين الكليات والجامعات من تقييم التدريب لطلابهم من خلال تقرير مسار التدريب التعاوني الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من المشرف المباشر للطالب.

– تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي والعملي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.

– إتاحة الفرصة للمشارك لاكتساب معارف و مهارات جديدة تأهله لسوق العمل السعودي.

عن المدفوعات السعودية:

تأسست شركة المدفوعات السعودية كشركة تابعة مملوكة بالكامل لـ (البنك المركزي السعودي – ساما) بهدف الاستمرار في تطوير بنية دفع وطنية آمنة، وخدمة البنوك والتقنيات المالية على قدم المساواة ، وتوفير المعايير المطلوبة لضمان أن يكون لجميع مقدمي الخدمات مستوى متكافي.

طريقة التقديم:

– التقديم متاح الآن، وينتهي بإكتمال العدد المطلوب، عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : ( اضغط هـنـا ).