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عاجل.. ألمانيا تُعلّق الضمانات المالية والاستثمارية مع إيران لقمعها الاحتجاجات

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عاجل.. ألمانيا تُعلّق الضمانات المالية والاستثمارية مع إيران لقمعها الاحتجاجات

عاجل.. ألمانيا تُعلّق الضمانات المالية والاستثمارية مع إيران لقمعها الاحتجاجات

عاجل.. ألمانيا تُعلّق الضمانات المالية والاستثمارية مع إيران لقمعها الاحتجاجات
٠٩:٠٦:٢٤ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الألمانية، أنها قررت تعليق جميع الضمانات المالية والاستثمارية مع إيران بشكل رسمي، وذلك بسبب قمع السلطات للمحتجين خلال الانتفاضة المستمرة منذ 3 شهور.

رسالة المتظاهرين للنظام الإيراني

ووفقًا لـ «إيران إنترناشيونال»، فقد أظهر مقطع فيديو من العاصمة طهران تعليق لافتة كبيرة في أحد الشوارع الرئيسة تتوعد قادة النظام بعد إعدام عدد من المتظاهرين. وكُتب على اللافتة أن الإعدام يعني الانتقام، وأنهم سوف يثأرون لمن أعدمهم النظام الحاكم.

تظاهر الآلاف من أهالي زاهدان اليوم

فيما خرج أهالي منطقة «زاهدان» جنوب شرقي إيران وهم يحملون لافتات في أيديهم، خلال احتجاجات اليوم الجمعة، كتب عليها: «الموت لأكبر ديكتاتور في التاريخ».

مرور 100 يوم على انتفاضة الشعب

كما أطلقت مجموعة «شباب أحياء طهران» دعوة للتظاهر يوم غد السبت وذلك تزامنًا مع مرور 100 يوم على انتفاضة الشعب الإيراني، مؤكدة أنها ستقف في شوارع طهران وجميع أنحاء إيران إلى جانب باقي الجماعات المناضلة.

في الوقت نفسه، خرج عدد من النساء في مدينة زاهدان، للشوارع مشاركات في مظاهرات مناهضة للنظام الإيراني، حيث طالبن بوقف عمليات القمع الوحشي التي يتعرض لها المتظاهرون في مختلف المحافظات.

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يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف إعدام وقمع المتظاهرين في إيران.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا إيران الضمانات المالية والاستثمارية طهران قمع الاحتجاجات

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