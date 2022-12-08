هاشتاق «ميزانية السعودية 2023» يتصدر التريند.. ومغردون يصفونها بـ«الخير والبركة»

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تصدر هاشتاق “ميزانية_السعودية2023” التريند في المملكة، صباح اليوم، بعد إقرار مجلس الوزراء الميزانية أمس، حيث أشاد المغردون بالميزانية الجديدة، واصفين إياها بميزانية الخير والبركة، ومعتبرين أن المملكة تسير في طريقها الصحيح.

وغرد وزير التعليم الدكتور يوسف البنيان قائلاً: “أرفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم اللامحدود للتعليم في #ميزانية_السعودية2023؛ وما يحققه من فرص أوسع للشراكة، ومستقبل أفضل للمنافسة والارتقاء بالخدمات التعليمية، والحفاظ على استدامة مالية؛ تضمن جودة التعليم، وتُحقّق #رؤية_السعودية_2030”.

وقال سعيد الحربي: عام 2016 عجز 311 مليار ريال وتحول الى فائض 102 مليار ريال عام 2022 والفائض المتوقع لعام 2023 حوالي 16 مليار ريال؛ السعودية في الطريق الصحيح اقتصاديًا إن شاء الله.

إشادات بالميزانية الجديدة للمملكة

من جهته، قال منذر آل الشيخ: اقتصاد #السعودية ينمو بنسبة 8.5% في 2022.. هل تعلم أن ذلك النمو هو الأكبر بين أكبر عشرين اقتصاد في العالم؛ فاللهم لك الحمد والنعمة على قيادة نلامس الجوزاء فخرًا بهم .

وأصدر مجلس الوزراء قراره، أمس، بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م) المتضمن ما يلي:

1ـ تقدر الإيرادات بمبلغ (1,130,000,000,000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال.

2ـ تعتمد المصروفات بمبلغ (1,114,000,000,000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال.

3ـ يقدر الفائض بمبلغ (16,000,000,000) ستة عشر مليار ريال.

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النص الكامل لقرار مجلس الوزراء بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ ( 2023م )

مجلس الوزراء يقر ميزانية المملكة 2023.. الإيرادات 1130 مليار ريال وفائض الميزانية 16 مليار ريال