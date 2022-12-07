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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على طريق النعيرية
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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على طريق النعيرية

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على طريق النعيرية

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على طريق النعيرية
٠١:٥١:٠٣ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهد طريق النعيرية بمحافظة حفر الباطن، بالمنطقة الشرقية، مساء أمس هطول أمطار غزيرة.

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على طريق النعيرية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

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في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

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الكلمات الدلالية:
أمطار حفر الباطن أمطار طريق النعيرية حفر الباطن طريق النعيرية

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