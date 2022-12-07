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مشهد مهيب.. إعصار قمعي بمنطقة الحويلة شمال قطر

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مشهد مهيب.. إعصار قمعي بمنطقة الحويلة شمال قطر

مشهد مهيب.. إعصار قمعي بمنطقة الحويلة شمال قطر

مشهد مهيب.. إعصار قمعي بمنطقة الحويلة شمال قطر
٠٥:٤١:٢٥ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة الحويلة شمال قطر عصر اليوم الأربعاء، إعصار قمعي وحجبت السحب الركامية الأفق في مشهد مهيب.

ووثق مقطع فيديو، نشره حساب “طقس العرب”، في “تويتر”، أجواء شمال قطر مع نشاط الإعصار القمعي.

يذكر أن الإعصار القمعي هو عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول التورناِدو.

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وتحدث هذه العواصف العنيفة بشكل خاص في مناطق أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية إضافة إلى بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية.

وهي عبارة عن عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض ولكن سرعتها لا تقل عن 40 ميل (64 كيلومتر) الساعة بصفة عامة>

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الكلمات الدلالية:
إعصار إعصار قمعي الحويلة قطر

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