مكافأة 3700 ريال.. جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تفتح باب التقديم على 239 مسار تدريبي

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عبر الموقع الإلكتروني، عن بدء التقديم في برامج التدريب لعام 2022م في مجال الأبحاث في مختلف التخصصات، مع تقديم مكافأة مالية شهرياً والعديد من المزايا التنافسية الأخرى للمتدربين، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

متدرب/ متدربة.

المسارات التدريبية (239 مسار):

الأمن السيراني \ انترنت الأشياء.

التقنية الحيوية.

علوم وهندسة الأرض.

الرياضيات التطبيقية.

الطاقة وهندسة البترول.

أنظمة الروبوتات المتعددة.

الطاقة الشمسية.

الأنظمة السيبرانية الفيزيائية.

هندسة الالكترونيات.

علم البيانات.

هندسة / علوم الحاسب.

الأحياء.

الدرون.

الاحصاء.

الروبوتكس.

الطاقة المتجددة.

العلوم البحرية.

الكيمياء.

وغيرها.

المزايا التدريبية:

مكافأة شهرية (1,000) دولار أي ما يعادل 3700 ريال.

تأمين السكن والمواصلات.

تأمين طبي مميز.

بيئة عمل احترافية.

إمكانية التدريب (حضورياً / عن بعد).

فرصة العمل في مجال الأبحاث في أحد أفضل الجامعات في مجال الأبحاث والدراسات العليا.

تفاصيل التدريب:

مدة التدريب:

المدة: (3 – 6) أشهر.

مكان التدريب:

جدة / عن بعد.

بداية البرنامج:

التقديم متاح طوال العام.

الفئة المستهدفة:

طلاب / طالبات (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

عن الجامعة:

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تُعرف اختصاراً باسم كاوست (King Abdullah University of Science and Technology KAUST) هي جامعة سعودية حديثة مخصصة للأبحاث والدراسات العليا، تقع في مدينة ثول على شاطئ البحر الأحمر شمال مدينة جدة.

تُقدّر مساحتها بحوالي 36 مليون م2 وهي أكبر المدن الجامعية على مستوى العالم.

بَدَأت الدراسة بها في 5 سبتمبر، 2009م وافتُتِحت رَسميّاُ في 23 سبتمبر 2009م في اليوم الوطني للمملكة.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 3 ديسمبر 2022م.

للتسجيل ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورات المعلنة يرجى الدخول على الروابط التالية:

مسار البرامج الأكاديمية / البحثية – (اضغط هنا).

مسار الطاقة والخلايا الكهروضوئية – (اضغط هنا).