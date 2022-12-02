في هاواي.. شاهد ثوران أكبر بركان في العالم لأول مرة منذ 40 عامًا

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أعلنت وكالة إدارة الطوارئ في هاواي عن ثوران بركان «ماونا لوا» وهو أكبر بركان في العالم والذي يثور لأول مرة منذ 40 عامًا.

الحمم البركانية لا تهدد المناطق السكانية

وأوضحت أنه لا توجد مؤشرات على أن الحمم البركانية ستهدد المناطق المأهولة بالسكان، مشيرة إلى أن الحمم البركانية بدأت تتدفق وتنتشر.

وأضافت حسب «رويترز»، أنها فتحت ملجئين في الجزيرة كإجراء احترازي لكنها لم تصدر أي أوامر إخلاء حتى الآن.

وأكد مرصد البراكين في هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في أحدث نشرة، أن أكبر بركان في العالم بدأ ثورانه لأول مرة منذ عام 1984.

الحمم البركانية تتحرك بسرعة 40 مترًا

وأشار إلى أن تدفق الحمم البركانية الرئيسية بدأ تحرك بسرعة 40 مترًا في الساعة وأضاف أنه ما زال يرصد نشاطاً زلزالياً في المنطقة، مما يعني أن الحمم ما زالت تتدفق إلى الشقوق مرجحًا أن يستمر النشاط.

يذكر أن البركان يقع على ارتفاع 4169 مترًا فوق المحيط الهادي، وهو جزء من سلسلة من البراكين التي شكلت جزر هاواي. وكان آخر ثوران له في مارس وأبريل 1984، وأدى حينئذ إلى تدفق الحمم البركانية حتى أصبحت على بعد ثمانية كيلومترات.