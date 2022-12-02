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في 6 دول.. سفارات أوكرانيا تتلقى طرودًا تحتوي على هذا الشيء الغريب
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في 6 دول.. سفارات أوكرانيا تتلقى طرودًا تحتوي على هذا الشيء الغريب

في 6 دول.. سفارات أوكرانيا تتلقى طرودًا تحتوي على هذا الشيء الغريب

في 6 دول.. سفارات أوكرانيا تتلقى طرودًا تحتوي على هذا الشيء الغريب
١٠:١١:٢٠ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم، أن سفارات وقنصليات بلادها في 6 دول أوروبية، تلقت في الأيام الأخيرة طرودًا تحتوي على عيون حيوانات.

سفارات أوكرانيا بـ 6 دول تستقبل الطرود الدموية

وأوضحت الوزارة أن السفارات الأوكرانية في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، وكذلك القنصليات في نابولي الإيطالية وكراكوف البولندية وبرنو التشيكية، استقبلت «الطرود الدموية».

موسكو تدرس معنى هذه الرسالة

وأكدت حسب «سبوتنيك»، أن موسكو تدرس معنى هذه الرسالة التي تحتوي على أعضاء وعيون حيوانات مشيرة إلى أنها إشارة قوية للغاية.

رسالتان تحتويان على عيون سمكة

وقال القنصل الأوكراني في نابولي، إن مكتبه تلقى رسالتين تحتويان على عيون سمكة، مؤكدًا أن الطرود وصلت بعد أن اشتعلت عبوة ناسفة أُرسلت إلى السفارة الأوكرانية في مدريد عند فتحها يوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة موظف.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة اكتشفت طردًا آخر مشتبه به داخل السفارة الأوكرانية في مدريد، وأنها لم تعثر على متفجرات، ولكنها تحقق في محتويات الطرد الأخير، لافتة إلى أن الطرد يمكن أن يكون جزءًا من سلسلة بريد مرسلة إلى سفارات أخرى في أوروبا.

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فيما تعرض مدخل مقر إقامة السفير الأوكراني في الفاتيكان للتخريب، وتلقت السفارة الأوكرانية في كازاخستان تحذيرًا من هجوم بالمتفجرات، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.

وأكد متحدث باسم الشرطة في العاصمة البولندية وارسو أن طردًا وصل إلى القنصلية الأوكرانية في العاصمة يوم الخميس، وهو ما أثار قلق أحد الموظفين.

التشيك تكشف طردًا به أنسجة حيوانية

وفي جمهورية التشيك، كشفت الشرطة باستخدام الأشعة السينية داخل سفارة أوكرانيا، عن عبوة لكن لم يعثر بها على متفجرات، ومع ذلك، وجد رجل الأمن أنسجة حيوانية بداخلها، والتي خضعت للتحليل المعملي.

وفي كرواتيا، تلقت الشرطة بلاغًا من السفارة الأوكرانية في زغرب، يفيد بوصول طرد مشبوه، لكن الموظفين الدبلوماسيين لم يستلموه بعد التحذير من وزارة الخارجية.

الكلمات الدلالية:
إسبانيا التشيك القنصل الأوكراني سفارات أوكرانيا طرود مفخخة نابولي

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