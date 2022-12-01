عاجل.. مديرية مكافحة المخدرات تفتح باب القبول في وظائفها العسكرية على رتبة جندي
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة جندي (فني موسيقى – أعمال وسائل رقابية حية).
وقالت المديرية إن التقديم سيكون وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الرتبة:
-جندي (فني موسيقى).
-جندي (أعمال وسائل رقابية حية).
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/05/09هـ الموافق 2022/12/03م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
اقرأ أيضًا: