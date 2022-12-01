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عاجل.. مديرية مكافحة المخدرات تفتح باب القبول في وظائفها العسكرية على رتبة جندي
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عاجل.. مديرية مكافحة المخدرات تفتح باب القبول في وظائفها العسكرية على رتبة جندي

عاجل.. مديرية مكافحة المخدرات تفتح باب القبول في وظائفها العسكرية على رتبة جندي

عاجل.. مديرية مكافحة المخدرات تفتح باب القبول في وظائفها العسكرية على رتبة جندي
١٢:٢٥:٣٩ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة جندي (فني موسيقى – أعمال وسائل رقابية حية).
وقالت المديرية إن التقديم سيكون وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الرتبة:

-جندي (فني موسيقى).
-جندي (أعمال وسائل رقابية حية).

الشروط:

  •  أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
  •  أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  •  أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات  أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
  •  ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
  •  أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
  •  أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/05/09هـ الموافق 2022/12/03م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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