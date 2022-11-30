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هاشتاق «ينبع» يتصدر التريند في المملكة.. وفيديوهات توثق السيول وتساقط الثلوج
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هاشتاق «ينبع» يتصدر التريند في المملكة.. وفيديوهات توثق السيول وتساقط الثلوج

هاشتاق «ينبع» يتصدر التريند في المملكة.. وفيديوهات توثق السيول وتساقط الثلوج

هاشتاق «ينبع» يتصدر التريند في المملكة.. وفيديوهات توثق السيول وتساقط الثلوج
٠٩:٤٠:١٥ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#ينبع” التريند في المملكة صباح اليوم، فيما تداول مغردون آلاف التغريدات المرفقة بفيديوهات للحظة هطول أمطار غزيرة وتحولها إلى سيول.

وأظهرت الفيديوهات ارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع لدرجة أن بعض الأشخاص استقلوا “سكوتر مائي” للسير عليها كما يظهر في الفيديو المرفق.

وتعرضت “ينبع” لموجة عنيفة من الطقس السيء، كما تساقطت حبات البرد في أماكن متفرقة والتقط المغردون العديد من الصور لها.

وهطلت أمس أمطار غزيرة على شمال ينبع سالت على إثرها الأودية والشعاب.

توقعات سابقة بهطول أمطار غزيرة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره هطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق..

ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها, كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.

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