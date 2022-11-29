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انخفاض في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
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انخفاض في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

انخفاض في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

انخفاض في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١١:١٤:٥٧ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء الموافق 29 من نوفمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.90.

جاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.52

فرنك سويسري 3.97

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استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

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