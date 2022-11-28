براتب 21 ألف ﷼.. «أكسفورد للطيران» تبدأ برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لمختلف المؤهلات
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أعلنت أكاديمية أكسفورد للطيران، عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، لحاملي رخصة الطيار التجارية، لحملة مختلف المؤهلات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسمى التدريبي
– برنامج التدريب منتهي بالتوظيف لحاملي رخصة الطيار التجارية.
* التفاصيل
– من لديه ترخيص ««CPL وببحث عن وظيفة، من الممكن أن ينضم إلى «OxfordSaudia Flight Academy» ويبدأ تدريبك المؤدي إلى توظيف مضمون كمدرب طيران.
* المزايا
– بعد اجتياز متطلبات الدورة التدريبية ««CFI» \ «MEI ، سيكون متاحًا للمتقدم وظيفة في «OxfordSaudia Flight Academy»، والتي تشمل:
2 – تأمين طبي.
1 – عقد لمدة سنتين «قابل للتجديد».
3 – 5000 دولار + الراتب الابتدائي.
* طريقة التقديم
– أوضحت الأكاديمية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 نوفمبر 2022م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة يرجى الدخول على الروابط التالية:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).
– المصدر – (اضغط هنا).
– الإعلان – (اضغط هنا).