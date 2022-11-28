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براتب 21 ألف ﷼.. «أكسفورد للطيران» تبدأ برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لمختلف المؤهلات
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براتب 21 ألف ﷼.. «أكسفورد للطيران» تبدأ برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لمختلف المؤهلات

براتب 21 ألف ﷼.. «أكسفورد للطيران» تبدأ برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لمختلف المؤهلات

براتب 21 ألف ﷼.. «أكسفورد للطيران» تبدأ برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لمختلف المؤهلات
٠٤:١٠:١٥ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أكاديمية أكسفورد للطيران، عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، لحاملي رخصة الطيار التجارية، لحملة مختلف المؤهلات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى التدريبي

– برنامج التدريب منتهي بالتوظيف لحاملي رخصة الطيار التجارية.

* التفاصيل

– من لديه ترخيص ««CPL وببحث عن وظيفة، من الممكن أن ينضم إلى «OxfordSaudia Flight Academy» ويبدأ تدريبك المؤدي إلى توظيف مضمون كمدرب طيران.

* المزايا

– بعد اجتياز متطلبات الدورة التدريبية ««CFI» \  «MEI ، سيكون متاحًا للمتقدم وظيفة في «OxfordSaudia Flight Academy»، والتي تشمل:

2 –  تأمين طبي.

1 – عقد لمدة سنتين «قابل للتجديد».

 3 – 5000 دولار + الراتب الابتدائي.

* طريقة التقديم

– أوضحت الأكاديمية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 نوفمبر 2022م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة يرجى الدخول على الروابط التالية:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).

– الإعلان – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
أكاديمية أكسفورد للطيران التدريب المنتهي بالتوظيف برنامج تدريب رخصة الطيار التجارية

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