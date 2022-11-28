الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تداول» تسعى لإلغاء حد الصفقات العادية البالغة 15 ألف ريال
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«تداول» تسعى لإلغاء حد الصفقات العادية البالغة 15 ألف ريال

«تداول» تسعى لإلغاء حد الصفقات العادية البالغة 15 ألف ريال

«تداول» تسعى لإلغاء حد الصفقات العادية البالغة 15 ألف ريال
٠٣:٢٤:٣٦ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسعى شركة “تداول”  إلى إلغاء حد الصفقات العادية البالغ 15 ألف ريال في خطوة من شأنها تحسين مستويات الشفافية في السوق.

وقالت الشركة – وفقا لصحيفة “الاقتصادية” – إنها تعتمد نهج التحسين المستمر للسوق المالية لتعزيز كفاءتها ودعم استكشاف الأسعار، حيث نفذت تداول السعودية في عام 2020 تحسينات على آلية حدود التذبذب السعري بهدف دعم السيولة وتحسين عملية استكشاف الأسعار.

وأشارت إلى أن التغييرات تضمنت:

1- توسيع حدود التذبذب السعري اليومي إلى 30 في المئة “ارتفاعًا أو انخفاضًا”

2- وضع حد ثابت عند 10 في المئة “ارتفاعًا أو انخفاضًا”

3- تنطبق هذه التغييرات على الأيام الثلاثة الأولى من التداول فقط بعد الإدراج في السوق الرئيسة، في حين إنها تنطبق بشكل مستمر على الأوراق المالية المدرجة في نمو كافة “السوق الموازية”.

ومن المعلوم أن احتساب سعر الإغلاق يتم بناءه على الصفقات العادية فقط، وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15 ألف ريال في السوق الرئيسة و2.5 ألف ريال في السوق الموازية – نمو.

وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

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الاسهم الصفقات تداول شركة تداول صفقات

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