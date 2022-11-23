رئيس كوريا الجنوبية يحث ماسك على الاستثمار في بلاده

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طلب رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئيس شركات تسلا وسبيس إكس وتويتر مؤخرا، العمل مع سيئول، في مجال الاستثمارات، سواء في مجال السيارات الكهربائية، أو في مجال الفضاء.

ظروف الاستثمار في كوريا

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الكورية الجنوبية أن الرئيس يون شرح النظام البيئي لقطاع السيارات الفاخرة وظروف الاستثمار، وطلب من ماسك الاستثمار في كوريا الجنوبية.

وحسب البيان، قال ماسك إنه “يدرس اعتبار كوريا الجنوبية كواحدة من أبرز المواقع المرشحة للاستثمار”.

مصنع للسيارات وتعاون في الفضاء

وطلب يون من ماسك بناء مصنع للسيارات الكهربائية في بلاده، وقال في الوقت نفسه إن كوريا الجنوبية تعمل على تطوير صناعة الفضاء من جميع الجوانب، حسب “العين الإخبارية”.

من جانبه، قال ماسك إن شركة تسلا تشتري الكثير من الأجزاء الممتازة، المصنوعة في كوريا الجنوبية من أجل منتجات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي. وعبر عن التزامه بالاستثمار في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية.

وأضاف أنه يقدر أن القيمة الإجمالية لمشتريات قطع الغيار من الشركات الكورية الجنوبية ستتجاوز 10 مليارات دولار في العام المقبل.

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تطوير صناعة الفضاء

وأشار الرئيس الكوري إلى الإطلاق الناجح للصاروخ الفضائي المحلي “نوري” في يونيو الماضي، داعيا إلى التعاون بين شركة سبيس-إكس (SpaceX) وشركات الفضاء الكورية الجنوبية.

وأشاد يون بنجاحات ماسك في مجال المركبات الكهربائية والفضاء، قائلا إن كوريا الجنوبية تعمل على تطوير صناعة الفضاء من جميع الجوانب.