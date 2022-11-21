توجيه عاجل من رئيس وزراء العراق بشأن مزاعم التعذيب بسجن مطار المثنى (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بالتحقيق فيما يشاع عن “حالات تعذيب وانتهاكات بسجن مطار المثنى”.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان عاجل مساء اليوم الإثنين: “بناء على ما ورد من معلومات لمكتب رئيس مجلس الوزراء وما تداولته وسائل الإعلام، بخصوص سجن مطار المثنى وسجون أخرى، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجهات المختصة بإجراء التحقيقات الأصولية ووفق القانون”.

وقال البيان : “إن السوداني أوعز لمستشار حقوق الإنسان للقيام بزيارة سجن مطار المثنى وإجراء المقابلات مع النزلاء هناك ورفع النتائج بأسرع وقت”.

يذكر أن إحدى القنوات المحلية قد عرضت تقريرا أشار إلى وجود عمليات تعذيب وانتزاع شهادات بالقوة في سجن مطار المثنى جنوبي البلاد.

بدورها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاثنين، إجراء زيارة مفاجئة إلى سجن المثنى يوم الأحد، بعد ما تم تداولته بشأن حدوث انتهاكات.