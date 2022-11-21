برعاية خادم الحرمين.. مؤتمر دولي يناقش 90 ورقة علمية بمشاركة باحثين من 30 دولة

تواصل – واس:

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يناقش المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل أكثر من 90 ورقة علمية يقدمها باحثون مختصون في الإعاقة من أكثر من 30 دولة من دول العالم.

المؤتمر يعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر

ويعرض المشاركون في المؤتمر الذي ينظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في جامعة الفيصل بالرياض، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل، العديد من النتائج البحثية لجوانب قضايا الإعاقة بين البحث والتطبيق، التي ستشمل:

1 – الجانب الصحي.

2 – الجانب التربوي والتأهيلي.

3 – الخدمات المساندة.

4 – التكامل التقني والابتكار.

5 – الإعلام والإعاقة.

6 – قضايا التمكين بين الطفولة والشباب التي تشمل أيضًا «البرامج الانتقالية، وتكامل القطاعات (مبادرات وبرامج وطنية)، والتكامل التقني والابتكار، والوصول الشامل».

ويستقطب المؤتمر في نسخته السادسة جمعًا علميًا دوليًا سينطلق إلى آفاق علمية رحبة لإحداث نقلات نوعية في جميع المجالات المتعلقة بالإعاقة، ليكون مؤتمرًا استثنائيًا متميزًا، يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة، ويسهم في تحقيق رؤيتها (2030) من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم لسوق العمل.

كما يتوافق المؤتمر مع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج جودة الحياة، ومنها:

1 – تهيئة جميع المرافق والبنية التحتية لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

2 – تطوير الرياضات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية.

3 – تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وتحسين نمط حياتهم.

4 – تمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقلاليتهم، واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، ومدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تفعيل الصحة الرقمية.

تسليم جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة

ويتزامن حفل افتتاح المؤتمر مع تسليم جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الثالثة للفائزين بها، التي تهدف إلى إبراز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة قضية الإعاقة والمعوقين، والاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال أبحاث الإعاقة.