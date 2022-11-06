هل يفعلها «ماسك»؟ قريبًا.. ميزات جديدة لمستخدمي «تويتر»

يبدو أن المالك الجديد لموقع “تويتر” ورجل الأعمال، إيلون ماسك، سيحقق حلمًا طالما انتظره الملايين من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي عبر السنوات السابقة.

إرفاق نصوص كبيرة وطويلة

وقال “ماسك”، إن الشبكة الاجتماعية ستكون قادرة على إرفاق نصوص كبيرة وطويلة بالمنشورات.

ونشر الملياردير الأمريكي في صفحته الشخصية على تويتر: “سيضيف تويتر قريبًا القدرة على إرفاق نص طويل بالتغريدات، مما ينهي الممارسة السخيفة المتمثلة في التقاط لقطات شاشة من المفكرة”.

وواصل كشف مفاجآته قائلاً: “سيكون هناك شيء مثل “Twitter Notes” ووعد ماسك بإخبار المزيد في غضون أسبوعين، مؤكدًا أنه من المخطط تحقيق الدخل لمنشئي أي نوع من المحتوى وتحديث نظام البحث القديم.

يشار إلى أن النظام المستخدم في “تويتر” للكتابة، كان يفرض على المستخدمين أن لا تزيد تغريداتهم عن 280 حرفًا، وعندما يتعلق الأمر بنشر رسالة طويلة، كانوا يعمدون إلى إرفاق لقطات شاشة لهذه النصوص بالمشاركات.

وتولى ماسك إدارة شركة “تويتر” بعد الاستحواذ عليها في صفقة ضخمة، تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار.

اقرأ أيضًا:

تويتر يطلق خدمة الاشتراك للجميع للحصول على علامة التوثيق.. رسمياً

على غرار يوتيوب وتيك توك.. «ماسك» يخطط لجعل رواد «تويتر» يكسبون المال