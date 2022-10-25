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روسيا تخطط للبدء بتدريبات بأسلحة تحمل رؤوسا نووية.. والبنتاجون يعلق

روسيا تخطط للبدء بتدريبات بأسلحة تحمل رؤوسا نووية.. والبنتاجون يعلق

روسيا تخطط للبدء بتدريبات بأسلحة تحمل رؤوسا نووية.. والبنتاجون يعلق
٠٢:٢٩:٠٥ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، أن روسيا أبلغتها بأنها ستجري تدريبات نووية روتينية، في خطوة من شأنها أن تحد من مخاطر سوء التقدير من أحد الطرفين.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن روسيا امتثلت لبنود اتفاقيات تنص على وجوب إبلاغ واشنطن باختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصات.

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في سياق متصل، أوضح المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أنه تدريب سنوي روتيني تجريه روسيا، ولا يوجد أي نوع من القلق.

وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، بقولها إن التدريبات النووية التي تم إبلاغ الجانب الأمريكي بها، هي مناورة روتينية سنوية تجريها روسيا.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر إنه من خلال إخطارها الولايات المتحدة بهذه التدريبات، فإن روسيا تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح وبالشفافية.

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الكلمات الدلالية:
أسلحة نووية الأزمة الأوكرانية البنتاجون تدريبات بأسلحة نووية روسيا موسكو واشنطن

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