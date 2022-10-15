ليس له لقاح.. دولة إفريقية تعلن الإغلاق وحظر التجول بعد تفشي «إيبولا القاتل»

تواصل- وكالات:

أعلنت وزارة الصحة في أوغندا، تسجيل 19 حالة وفاة و58 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، الذي يسبب حمى نزفية مميتة في كثير من الأحيان، منذ الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في 20 سبتمبر.

من جانبه أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، فرض إغلاقا في منطقتين تعدان بؤرتين لتفشي الفيروس، وأمر بحظر التجول الليلي وإغلاق الفضاءات العامة فيهما.

وتُعرف السلالة المنتشرة الآن في أوغندا باسم فيروس “إيبولا السوداني” ولا يوجد لقاح لها حاليا.

وتقول السلطات إن تفشي السلالة الحالية يتركز في مقاطعتي موبيندي وكاساندا (وسط) ولم يصل العاصمة كمبالا التي يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة رغم ثبوت إصابة اثنين منهم.

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وأعلن موسيفيني في خطاب متلفز السبت فرض إغلاق فوري في موبيندي وكاساندا وحظر التجول فيهما من الغسق حتى الفجر، إضافة إلى حظر مغادرتهما وإغلاق الأسواق والحانات والكنائس لمدة 21 يوما.

وقال موسيفيني “أعلن ما يلي: صار التنقل من وإلى منطقتي موبيندي وكاساندا محظورا”.

وأضاف “إذا كنت في منطقتي موبيندي وكساندا، فابق هناك لمدة 21 يوما”.

وأوضح أنه سيظل مسموحا لشاحنات البضائع بالدخول والخروج من المنطقتين على عكس جميع وسائل النقل الأخرى – سواء كانت شخصية أو غير ذلك.

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