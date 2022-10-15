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بعد فاجعة المنجم.. النيران تلتهم مبنى مكونًا من 24 طابقًا بتركيا
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بعد فاجعة المنجم.. النيران تلتهم مبنى مكونًا من 24 طابقًا بتركيا

بعد فاجعة المنجم.. النيران تلتهم مبنى مكونًا من 24 طابقًا بتركيا

بعد فاجعة المنجم.. النيران تلتهم مبنى مكونًا من 24 طابقًا بتركيا
٠١:٥٦:٥٥ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد أقل من 24 ساعة على فاجعة انفجار منجم بتركيا ما أدى إلى مقتل 40 شخصًا وإصابة آخرين، اندلع حريق هائل في مبنى مكونًا من 24 طابقًا.

وأفادت وسائل إعلام تركية، أن الحريق اندلع في مبنى مكون من 24 طابقا في حي فيكيرتيبه بمنطقة كاديكوي بمدينة اسطنبول.

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ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت ألسنة اللهب تلتهم المبنى.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الحريق الذي بدأ في الطوابق السفلية وصل بسرعة إلى الطابق العلوي من المبنى.

وذكرت أن جهود رجال الإطفاء متواصلة للسيطرة على ألسنة اللهب، مشيرة إلى أنه قد تم إجلاء السكان من المبنى.

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من جهتها، أكدت صحيفة “حرييت” أن المتواجدين بالمكان أصيبوا بالذعر لرؤيتهم تلك المشاهد.

وأعلن رئيس مقاطعة حزب الشعب الجمهوري، كانان كفتانجي أوغلو، أن سبب الحريق، وفقا للمعلومات الأولية، هو محركات تكييف الهواء.

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الكلمات الدلالية:
تركيا حريق مبنى فاجعة انسانية منجم

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