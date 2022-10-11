«أرامكو» تدشن مشروعا لتوطين صناعة أجهزة الحفر

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دشّنت أرامكو السعودية، اليوم، الشركة العربية لصناعة الحفارات (ARM)، التي تهدف إلى تصنيع أجهزة الحفر ومعداتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع في رأس الخير.

وذلك ضمن جهود الشركة لدعم توطين قطاع تصنيع أجهزة الحفر، وتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص للعمل، وتطوير القدرات المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة، وبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).

تعاون مشترك

ويمثّل هذا المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة (NOV)، علامة فارقة إستراتيجية في وضع المملكة مركزًا مرموقًا ليس فقط لإمدادات الطاقة العالمية بل أيضًا للصناعات والخدمات المرتبطة بصناعة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: “نحن، بالتعاون مع شريكنا العالمي NOV، سعداء جدًا وفخورون بإنجاز هذا المصنع الكبير والمتطور في وطننا العزيز، وتزداد أهمية الإنجاز كونه الأول من نوعه في المنطقة وبالقرب من مجموعة من أكبر الحقول في العالم.

500 ألف متر مربع

ويمثّل هذا المشروع إضافة مهمة لجهود التوطين لمعدات ذات طابع إستراتيجي لصناعة النفط والغاز من خلال برنامج اكتفاء الذي يعزز فرص الابتكار واحتضان التقنيات الجديدة التي تدعم التنويع والتوطين في اقتصاد المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030″.

ومن المتوقع أن تصل سعة المرفق الذي بني في رأس الخير على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، إلى عشر منصات حفر سنويًا، حيث تسهم صناعة الحفارات المحلية في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، إيجاد مزيد من فرص العمل للشباب من المواطنين”.

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