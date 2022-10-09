مليشيا الحوثي تتسبب في مقتل 8 أطفال من مرضى السرطان بأدوية منتهية الصلاحية

تواصل – فريق التحرير:

تلقى ثمانية أطفال من مرضى مركز السرطان، في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، أدوية منتهية الصلاحية، مما تسبب في مقتلهم.

استنكار واسع

واستنكر يمنيون هذه الواقعة المشينة في وجه الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، وقال حساب: “صلاح الدين الأسدي”: “لو حدث هذا في أي مكان بالعالم، لضجت الدنيا بدواعي الإنسانية، لكنها تلتزم الصمت المريب تجاه جرائم المليشيات ولا تحرك ساكنًا”.

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مجزرة جديدة

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على استهداف سيارة تابعة لأحد المواطنين بقذيفتين أطلقتهما من طائرة مسيرة في منطقة شمير بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز، والذي أسفر عن إصابة 8 مدنيين بينهم طفل، بعضهم في حالة خطرة.

وقال الإرياني، في تغريدات عبر “تويتر”: “تأتي هذه الجريمة النكراء بعد ساعات من قيام ميليشيا الحوثي بقصف قرية حمرة بعزلة المجاعشة جنوب شرق مديرية حيس محافظة الحديدة، بقذائف أطلقتها من طائرات مسيرة، والذي أسفر عن إصابة 6 مواطنين، وترويع الأهالي من النساء والأطفال الذين عادوا مؤخرا لقراهم بعد سنوات قضوها في مخيمات النزوح”.