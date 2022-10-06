الاتحاد الأوروبي: نبحث كافة الخيارات لوقف العنف ضد المتظاهرين في إيران

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، أن الاتحاد يدرس فرض عقوبات إضافية على إيران على خلفية قمع الشرطة للاحتجاجات السلمية.

وأضاف أن هناك جماعات حقوقية داخل إيران تؤكد إن الآلاف اعتقلوا وأصيب مئات في حملة شنتها قوات الأمن الإيرانية.

وكشف المسؤول الأوروبي، أن طالب وزير الخارجية الإيراني بتعاون طهران مع وكالة الطاقة الذرية.

تحقيق دولي بشأن انتهاكات النظام الإيراني

وسوم أمس، أعلن البرلمان الأوروبي أنه سيقدم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات النظام الإيراني.

وحسب “العربية” فإن مشروع القرار سيوجه دعوة إلى الأمم المتحدة لتشكيل آلية تحقيق ومحاسبة دولية في شأن انتهاكات الحكومة الإيرانية.

مقتل فتاة أخرى على يد الشرطة يشعل الاحتجاجات

وأدى مقتل”نيتا شاكرمي”، الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، لاشتعال احتجاجات إيران المنددة بمقتل الشابة مهسا أميني.

وحسب ” إيران إنترناشيونال”، فقد أعرب مسؤولون كبارعن قلقهم من تأجج الموقف، مؤكدين أن مقتل “شاكرمي “هو بمثابة خزان وقود يساعد على تصاعد حدة المظاهرات التي تتواصل في جميع أنحاء إيران.

ويأتي هذا في وقت تدخل فيه تدخل الاحتجاجات في إيران، أسبوعها الرابع، حيث خرجت تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية، وأضرم المتظاهرون النار في إعلانات تحمل صورة للمرشد علي خامنئي.

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