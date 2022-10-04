الإسترليني يرتفع مقابل الدولار ويتراجع أمام اليورو

تواصل – فريق التحرير:

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

الاسترليني عند 1.1453 دولار

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1453 دولار أمريكي، بارتفاع 1.08 %، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1487 يورو بانخفاض 0.33 %.

اقرأ أيضا:

الدولار يسقط عن مستوى 111 مقابل ارتفاع الذهب

وعلى صعيد أسواق الأسهم، أغلقت بورصة وول ستريت “الأسهم الأمريكية” مرتفعة لليوم الثاني على التوالي، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة.

ورفع البنك المركزي الأسترالي لسعر الفائدة بنسبة أقل من المتوقع، مما أثار الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفف من وتيرة سياسته النقدية المتشددة.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لتغيرات سعر الفائدة في حين انخفضت عوائد لأجل 10 سنوات لليوم الثاني على التوالي بعد صدور بيانات التوظيف والقرار المفاجئ لبنك الاحتياطي الأسترالي.

وسجل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 أكبر ارتفاع لهما على مدى يومين منذ أبريل نيسان 2020، في حين قادت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل أمازون وميكروسوفت وأبل وألفابت المالكة لجوجل الارتفاع.