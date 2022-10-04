الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار ويتراجع أمام اليورو
أوروبا تسعى لتوحيد «شاحن الهاتف»
المملكة تفوز باستضافة مكتب مجلس المطارات العالمي لآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط “ACI” الجديد
بدعم 200 مليون ريال.. مبادرة MVPLab لتمكين رواد الأعمال وتحفيز الابتكار الرقمي
بأمر ملكي.. ترقية مدير الإدارة العامة لسجن الطائف إلى عميد
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا حادث التدافع خلال مباراة لكرة القدم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار ويتراجع أمام اليورو

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار ويتراجع أمام اليورو

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار ويتراجع أمام اليورو
١٢:٢١:٢٢ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

الاسترليني عند 1.1453 دولار

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1453 دولار أمريكي، بارتفاع 1.08 %، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1487 يورو بانخفاض 0.33 %.

اقرأ أيضا:

الدولار يسقط عن مستوى 111 مقابل ارتفاع الذهب

وعلى صعيد أسواق الأسهم، أغلقت بورصة وول ستريت “الأسهم الأمريكية” مرتفعة  لليوم الثاني على التوالي، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة.

ورفع البنك المركزي الأسترالي لسعر الفائدة بنسبة أقل من المتوقع، مما أثار الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفف من وتيرة سياسته النقدية المتشددة.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لتغيرات سعر الفائدة في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لليوم الثاني على التوالي بعد صدور بيانات التوظيف والقرار المفاجئ لبنك الاحتياطي الأسترالي.

وسجل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز أكبر ارتفاع لهما على مدى يومين منذ أبريل نيسان 2020، في حين قادت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل أمازون وميكروسوفت وأبل وألفابت المالكة لجوجل الارتفاع.

الكلمات الدلالية:
الجنيه الاسترليني بورصة وول ستريت داوجونز سعر الدولار سعر اليورو مؤشر الأسهم الأمريكية مؤشر ناسداك

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. شاحنة بدون لوحات تسرق صخوراً بالرياض

بالفيديو.. شاحنة بدون لوحات تسرق صخوراً بالرياض

١٢:٥١ ص، الثلاثاء، ١٧ مايو ٢٠١٦
خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم إفادة عدم وجود سجل تجاري

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم إفادة عدم وجود سجل تجاري

٠٧:٣٣ ص، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
إخلاء سبيل «مسلم البراك» بكفالة والحكم في قضيته الشهر المقبل

إخلاء سبيل «مسلم البراك» بكفالة والحكم في قضيته الشهر المقبل

٠٢:٢٦ م، الأثنين، ٢٠ أبريل ٢٠١٥
«سماسرة» يسببون خللاً كبيراً في أنظمة الدراسة بالجامعات

«سماسرة» يسببون خللاً كبيراً في أنظمة الدراسة بالجامعات

٠٩:٤٦ ص، الأحد، ١٩ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *