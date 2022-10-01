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غرامات مالية على غير الملتزمين بتسوير الأراضي في الرياض.. بدءًا من اليوم
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غرامات مالية على غير الملتزمين بتسوير الأراضي في الرياض.. بدءًا من اليوم

غرامات مالية على غير الملتزمين بتسوير الأراضي في الرياض.. بدءًا من اليوم

غرامات مالية على غير الملتزمين بتسوير الأراضي في الرياض.. بدءًا من اليوم
٠١:٤٧:٥٢ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض أنه سيتم اعتباراً من اليوم السبت، تطبيق الغرامات على مَن لم يلتزم بتسوير أرضه الفضاء الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من المبادرة الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري.

وكشفت منطقة الرياض عبر موقع “تويتر”، عن العقوبة المقررة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تصل إلى 100 ريال لكل متر طولي.

وأضافت الأمانة أن الطرق المستهدفة من المبادرة تشمل: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز من تقاطع الدائري الشرقي حتى تقاطع طريق الجنادرية.

بالإضافة إلى طريق الملك عبدالله من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وطريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرّمة حتى تقاطع شارع وادي حنيفة، وطريق الملك سعود من طريق مكة المكرّمة حتى تقاطع طريق الملك خالد، إلى جانب طريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبدالمطلب حتى مخرج الدائري الثاني.

يبدأ غدًا.. بيان عاجل من أمانة الرياض بشأن تطبيق غرامات عدم تسوير الأرض الفضاء

الكلمات الدلالية:
الرياض تسوير الأراضي غرامات عدم تسوير الارضي مخالفات

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