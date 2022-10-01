السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
5 أسباب وراء احمرار العين .. وطريقة سهلة للعلاج
تعرف على أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
ارتفاع حصيلة تفجير مركز تعليمي في كابول بأفغانستان إلى 35 قتيلا
غرامات مالية على غير الملتزمين بتسوير الأراضي في الرياض.. بدءًا من اليوم
الداخلية⁩: 8 أشخاص أخلّوا بالشرف والأمانة.. ويواجهون عقوبة السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من قواته في اشتباكات زهدان

الرئيسية

 /

محليات

 /

بالإجماع.. المملكة رئيسًا للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية

بالإجماع.. المملكة رئيسًا للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية

بالإجماع.. المملكة رئيسًا للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية
٠١:١٦:٠٢ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

صوتت اللجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية بالإجماع على استمرار ترأس المملكة للجنة نظير جهودها وقدراتها التوعوية والإعلامية وخبرتها الكبيرة في هذا المجال ، داعية إلى الاستفادة من قدرات المملكة وتجربتها الثرية في برامج التوعية والإعلام الإرصادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية والذي اختتم أعماله الخميس الماضي بمقر جامعة الدول العربية .
وأعربت اللجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية على جهودها المتميزة في مجال التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية ودعمها للبرامج المتعلقة بأعمال اللجنة مما أسهم في إنجاح مناسباتها وأعمالها التوعوية والإعلامية.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بإعداد تصور مقترح للبرامج التوعوية المشتركة لتطويرها بين الدول الأعضاء في ظل الظواهر الجوية الحادة التي يمر بها العالم العربي ويتطلب المزيد من الوعي لدى المجتمعات، كما أوصت اللجنة بزيادة برامج التدريب العاملين في التوعية والإعلام لقطاع الأرصاد، وإشراك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مختصي التوعية والإعلام بالدول العربية في البرامج التدريبية والمناسبات المتعلقة بذلك التي تقيمها المنظمة.
وكانت المملكة قد عرضت تجربتها خلال الاجتماع في التوعية والإعلام في مجال الأرصاد وآلية ايصال المعلومات للمجتمع وتثقيفه بأهمية الطقس والمناخ، كما قدمت تقريراً مرئياً عن تدشينها لمركز الإنتاج الإعلامي والتواصل الرقمي والذي يعد الأضخم من نوعه في إنتاج برامج التوعية والإعلام في الطقس والمناخ.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الجوية التوعية والإعلام السعودية اللجنة العربية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بوادي الدواسر

تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بوادي الدواسر

٠٤:٠٩ م، الأحد، ٢٧ أبريل ٢٠١٤
تكريم رجل مرور بعد موقفه الشجاع في واقعة «مفحط  الدرعية» (فيديو وصور)

تكريم رجل مرور بعد موقفه الشجاع في واقعة «مفحط  الدرعية» (فيديو وصور)

٠٨:٠٠ م، الخميس، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
هل إجراءات تغيير الاسم مرتبطة بوقت محدد؟ الأحوال المدنية تُجيب

هل إجراءات تغيير الاسم مرتبطة بوقت محدد؟ الأحوال المدنية تُجيب

١١:٣١ ص، الثلاثاء، ١٤ أغسطس ٢٠١٨
رصاصة طائشة تخترق زجاج سيارة عائلة في بلجرشي (صور)

رصاصة طائشة تخترق زجاج سيارة عائلة في بلجرشي (صور)

٠٧:٥٣ م، السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *