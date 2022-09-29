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«الصحة» تُسجل 127 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 94 حالة
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«الصحة» تُسجل 127 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 94 حالة

«الصحة» تُسجل 127 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 94 حالة

«الصحة» تُسجل 127 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 94 حالة
١٢:٣٢:٠٣ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و حالة وفاة، و94 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إصابات كورونا في المملكة

وقالت الوزارة في بيان : إنه تم تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 816,389 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 94 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 803,546 حالة.

وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9,351 حالة وفاة، لافتة إلى أن عدد الحالات الحرجة 33 حالة.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، و100 حالة تعاف.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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الكلمات الدلالية:
إصابات كورونا فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

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