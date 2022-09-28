هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي أول مراقبة الأداء.

– ضابط معاون مراجعة الاستئناف.

– أخصائي أول تحليل الأداء.

– أخصائي أول في إدارة العلامات التجارية.

– مسؤول أول مراجعة طعون الاشتباك.

– مستشار تنظيمي.

– مستشار السياسات والتشريعات.

– مدير هندسة المشاريع.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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