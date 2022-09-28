الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. صاحب مكتب استقدام يكشف مفاجأة بشأن العمالة القادمة من تايلاند
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم
تحت رعاية وزير الداخلية .. مدير عام الجوازات يشهد حفل تخريج (410) أفراد من دورة الفرد الأساسي الـ (45)
الاتحاد الأوروبي: سنرد على التخريب المتعمد لخط الغاز نورد ستريم
دراسة جديدة تكشف عن دواء واعد لمرضى «ألزهايمر»
بعد ساعات من واقعة «ألمانيا».. تصادم بين طائرتين في مطار هيثرو بلندن

الرئيسية

 /

محليات

 /

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم
٠١:٤٤:٢٢ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي أول مراقبة الأداء.
– ضابط معاون مراجعة الاستئناف.
– أخصائي أول تحليل الأداء.
– أخصائي أول في إدارة العلامات التجارية.
– مسؤول أول مراجعة طعون الاشتباك.
– مستشار تنظيمي.
– مستشار السياسات والتشريعات.
– مدير هندسة المشاريع.
وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا :

رابط التقديم.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تُعلن عن عدة وظائف شاغرة

شركة الخطوط السعودية للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية «معادن» في عدة مدن

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في «نيوم»

«أرامكو» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

الكلمات الدلالية:
الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة وظائف وظائف شاغرة وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظيفة جديدة

مواد ذات صلة

المزيد
«روبورت ذكي» لتقديم خدمات الإفتاء في المصليات النسائية بالحرم المكي

«روبورت ذكي» لتقديم خدمات الإفتاء في المصليات النسائية بالحرم المكي

٠١:٠١ ص، الجمعة، ٢٠ مايو ٢٠٢٢
هل زيادة ضريبة القيمة المضافة تشمل فواتير الكهرباء؟.. إليكم الإجابة  

هل زيادة ضريبة القيمة المضافة تشمل فواتير الكهرباء؟.. إليكم الإجابة  

٠٨:٥٢ م، الأثنين، ٢٩ يونيو ٢٠٢٠
مدينة الحجاج في منفذ عمار تُودّع ضيوف الرحمن

مدينة الحجاج في منفذ عمار تُودّع ضيوف الرحمن

١٢:٠٩ م، الأربعاء، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
الرشودي: المملكة مستهدفة وما فعله الحوثي إعادة لما قام به أبرهة

الرشودي: المملكة مستهدفة وما فعله الحوثي إعادة لما قام به أبرهة

٠٨:١٠ ص، الأثنين، ٣١ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *