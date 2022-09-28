حساب المواطن: 5 حالات لتسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إن هناك 5 حالات يمكن فيها تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس في البرنامج.

جاء ذلك في إفادة للحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لسيدة تسأل: هل يحق لها التقدم والتسجيل باسمها إذا تم حرمان عائل الأسرة.

حالات تسجيل المتزوجة في حساب المواطن

ورد حساب المواطن عليها قائلاً: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية:

-المهجورة.

-متزوجة من غير سعودي.

-عائلة سجين.

-عائلة فاقد الأهلية.

-زوجها غائب.

وأكمل: “مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به.

وأودع برنامج حساب المواطن، قبل نحو أسبوعين، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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