الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إعلان نتائج القبول المبدئي في مديرية الأمن العام.. رابط الاستعلام
تراجع نسبي.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
سكني: 4 اشتراطات ضرورية لمستفيدي البناء الذاتي بينها مهلة الـ3 سنوات
«الأوقاف» تعلن عن إتاحة فرص التدريب على رأس العمل
حساب المواطن: 5 حالات لتسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس
دراسة تقلب الموازين.. ما علاقة رفع الأثقال بخطر الموت المبكر؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حساب المواطن: 5 حالات لتسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس

حساب المواطن: 5 حالات لتسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس

حساب المواطن: 5 حالات لتسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس
١١:١٨:٣٦ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إن هناك 5 حالات يمكن فيها تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس في البرنامج.

جاء ذلك في إفادة للحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لسيدة تسأل: هل يحق لها التقدم والتسجيل باسمها إذا تم حرمان عائل الأسرة.

حالات تسجيل المتزوجة في حساب المواطن

ورد حساب المواطن عليها قائلاً: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية:

-المهجورة.

-متزوجة من غير سعودي.

-عائلة سجين.

-عائلة فاقد الأهلية.

-زوجها غائب.

وأكمل: “مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به.

وأودع برنامج حساب المواطن، قبل نحو أسبوعين، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن: 4 خطوات للتسجيل في البرنامج مرة أخرى حال حذف حسابك

الكلمات الدلالية:
المتزوجة مستفيد رئيسي تسجيل المتزوجة تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
أمير الكويت: «جاستا» يعد خرقاً للمواثيق الدولية ويخل بقواعدها

أمير الكويت: «جاستا» يعد خرقاً للمواثيق الدولية ويخل بقواعدها

١٠:٥٥ م، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠١٦
17 حادثاً مرورياً بسبب الضباب في الشرقية

17 حادثاً مرورياً بسبب الضباب في الشرقية

٠٦:١٥ م، الأربعاء، ٠٧ يناير ٢٠١٥
مركز الفلك الدولي: سقوط قمر صناعي روسي قرب جازان

مركز الفلك الدولي: سقوط قمر صناعي روسي قرب جازان

١١:٤٩ م، الأثنين، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤
بالصور.. ضبط 9 آلاف سخان ماء مخالفة للمواصفات

بالصور.. ضبط 9 آلاف سخان ماء مخالفة للمواصفات

١١:٠٢ م، الأربعاء، ١٤ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *