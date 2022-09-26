الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
روسيا تنشر أول فيديو للحظة القبض على القنصل الياباني على أراضيها
السفير وليد بخاري يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان
انتهاء المرحلة الثانية من مشروع مساكن أيتام منطقة الباحة
دفاع مدني رفحاء يسيطر على حريق هائل بحي المستودعات (صور)
بعد طرحها مؤخرا.. ميزة إضافية لسماعة «AirPods Pro 2» من «أبل»
وزير الطاقة: المملكة تساهم في مختبرات الرقابة النووية والإشعاعية

الرئيسية

 /

دولي

 /

السفير وليد بخاري يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان

السفير وليد بخاري يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان

السفير وليد بخاري يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان
٠٧:٤٦:٣٢ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

استقبل السفير وليد بخاري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، في مقر السفارة، اليوم الإثنين مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات.

ونشر السفير “بخاري” صورًا من اللقاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال :” تجمعنا صداقة وثيقة وشراكة استراتيجية مُتميزة مع منظمة الغذاء العالمية”.

وأضاف “بخاري” :”  سُعدت اليوم باستقبال مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات، لدفع هذه العلاقات قُدمًا عبر تعزيز التَّعاون في مجالات ذات أولوية تشمل الأمن الغذائي”.

 

 

الكلمات الدلالية:
السفير وليد بخاري برنامج الأغذية العالمي لبنان منظمة الغذاء

مواد ذات صلة

المزيد
«موديرنا»: اللقاح فعّال ضد السلالة المتحورة من فيروس كورونا

«موديرنا»: اللقاح فعّال ضد السلالة المتحورة من فيروس كورونا

١١:٣٨ ص، الثلاثاء، ٢٦ يناير ٢٠٢١
موجة برد غير مسبوقة.. المنخفض الأيسلندي يصل دولة عربية

موجة برد غير مسبوقة.. المنخفض الأيسلندي يصل دولة عربية

١٢:٥٧ م، الثلاثاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
روسيا.. انفجار ضخم بمستودع ذخيرة وإخلاء سكان 10 قرى (فيديو)

روسيا.. انفجار ضخم بمستودع ذخيرة وإخلاء سكان 10 قرى (فيديو)

٠٨:٣١ م، الأربعاء، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٠
خروج مترو مصر الجديدة عن مساره.. اصطدم بـ 5 سيارات وأصاب 6 أشخاص

خروج مترو مصر الجديدة عن مساره.. اصطدم بـ 5 سيارات وأصاب 6 أشخاص

١٢:٠٤ ص، الثلاثاء، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *