السفير وليد بخاري يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان

تواصل- فريق التحرير:

استقبل السفير وليد بخاري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، في مقر السفارة، اليوم الإثنين مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات.

ونشر السفير “بخاري” صورًا من اللقاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال :” تجمعنا صداقة وثيقة وشراكة استراتيجية مُتميزة مع منظمة الغذاء العالمية”.

وأضاف “بخاري” :” سُعدت اليوم باستقبال مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات، لدفع هذه العلاقات قُدمًا عبر تعزيز التَّعاون في مجالات ذات أولوية تشمل الأمن الغذائي”.