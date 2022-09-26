المملكة تنتصر على الدرن.. انخفض بنسبة 21% في 2022

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، خفض معدل حالات مرض الدرن بنسبة 21% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2015.

وقالت في بيان، إن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن في المملكة تمكَّن أيضا من خفض معدل الوفيات بنسبة 12.3% مقارنة بـ2015 م، فيما بلغت نسبة نجاح علاج حالات الدرن 89.5% خلال عام 2021.

ووفق البيان ذاته، بلغ عدد الحالات التي تم متابعتها في قِبل الفرق الميدانية لعام 2022م في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الشرقية ومحافظة جدة) 1622 حالة.

البرنامج الوطني لمكافحة الدرن

وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن فعّل يوم الدرن العالمي افتراضيًّا، الذي وافق 24 مارس الماضي، بحضور 233 كادرًا صحيًّا؛ بهدف رفع مستوى الوعي العام حول العواقب الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية المدمرة للدرن، وتكثيف الجهود للقضاء على وباء الدرن.

ويعد الدرن أحد أكثر الأمراض المعدية فتكًا في العالم، حيث يفقد كل يوم ما يقرب من 4000 شخص حياتهم بسببه، فيما يصاب ما يقرب من 28000 شخص بهذا المرض الذي يمكن الوقاية منه والشفاء منه.

وأنقذت الجهود العالمية لمكافحة الدرن ما يقدر بنحو 63 مليون شخص منذ عام 2000م.

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