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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في أمريكا للمواطنين

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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في أمريكا للمواطنين

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في أمريكا للمواطنين

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في أمريكا للمواطنين
١١:٥٣:٤١ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في أمريكا، تنبيهًا عاجلًا تحذر المواطنين المتواجدين هناك من العاصفة الاستوائية “ايان”.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر جراء العاصفة الاستوائية (إيان) على ولاية فلوريدا”.

وأضاف البيان :” وتدعو السفارة المواطنين الموجودين هناك بالالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وفي حالات الطوارئ لا قدر الله، يرجى الإتصال بأرقام الطوارئ المذكورة على موقع السفارة”.

يأتي هذا فيما حذر خبراء الأحد من أن قوة العاصفة الاستوائية إيان قد تشتد بشكل كبير على مسار يبدو أنه سيهدد غرب كوبا في وقت مبكر من هذا الأسبوع قبل أن يصل إلى اليابسة بالقرب من بانهاندل في فلوريدا من الخميس إلى الجمعة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم إن إيان، التي تبلغ سرعتها 50 ميلا (80 كيلومترا) في الساعة، كانت على بعد حوالي 320 ميلا جنوب شرق جزيرة جراند كايمان وتتحرك شمال غرب البلاد. ومن المحتمل أن تتحول العاصفة إلى إعصار رئيسي من الفئة 3 على الأقل عندما تقترب من كوبا.

وكتب براد راينهارت، أخصائي الأعاصير في المركز، في توقعاته “من المتوقع أن يبدأ التعزيز السريع في وقت لاحق اليوم”، مضيفا: “من المتوقع أن يصبح إيان إعصارا في وقت لاحق اليوم أو الليلة ويصل إلى قوة إعصار كبيرة بحلول وقت متأخر من ليلة أو يوم الإثنين”، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقد يتسبب مسار العاصفة في تأخير السفر، حيث تحذر بعض شركات الطيران من إمكانية إلغاء رحلات العملاء مع تحرك العاصفة عبر خليج المكسيك إلى جنوب الولايات المتحدة.

وأعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية ودعا السكان للاستعداد.

الكلمات الدلالية:
أمريكا إيانا سفارة المملكة عاصفة

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